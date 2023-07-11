Ankara, İsveç onayı karşılığında mali destek de bekliyor

NATO üyeliği için uzun zamandır Türkiye engelini aşmak için uğraşan İsveç, sonunda istediğine ulaştı. Türkiye üyeliğe yeşil ışık yaktı.

Reuters’a konuşan Türk yetkili bunun karşılığında Reform Eylem Grubu toplantılarının yeniden başlatılmasını beklediklerini söyledi. 2003’te başlatılan toplantılar 2019’dan bu yana yapılmamıştı.

Yetkili, Ankara’nın Avrupa Birliği’nden somut adımlar atmasını beklediğini de belirtti. Bu adımları vize serbestisinin yanı sıra AB’ye katılım müzakerelerinde bazı fasılların kapatılması olarak ifade etti. İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili, Türkiye’nin Batı’dan mali destek beklediğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin ABD’yle ‘makul’ bir ilişki geliştireceğini söyleyen Türk yetkili, iki ülke arasındaki tüm sorunlar çözüme kavuşturulamayacak olsa bile bazı konularda acil çözümlere ulaşmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Yetkili Ankara’nın Batı’yla yakınlaşırken Rusya’yla ilişkilerine zarar vermeyeceğini de sözlerine ekledi.