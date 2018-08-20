Anlaşma, 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali cinsinden yapıldı

Gürses: Tutar 3 milyar ABD doları değil, '3 milyar dolar karşılığı Katar Riyali'ymiş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası (QCB) ile yapılan swap anlaşmasının 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali cinsinden imzalandığını vurgulayarak, "Temel hedef yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak" açıklamasını yaptı.

TCMB, 'iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamanın' da anlaşmanın temel hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise Twitter'dan TCMB'nin açıklamasını "Swapa konu tutar 3 milyar ABD doları değil, '3 milyar dolar karşılığı Katar Riyali' imiş" diye yorumladı.