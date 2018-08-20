  • BIST 90.186
  • Altın 235,564
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Anlaşma, 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali cinsinden yapıldı

» »
Merkez Bankası'ndan 'swap' açıklaması
Anlaşma, 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali cinsinden yapıldı

Gürses: Tutar 3 milyar ABD doları değil, '3 milyar dolar karşılığı Katar Riyali'ymiş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası (QCB) ile yapılan swap anlaşmasının 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali cinsinden imzalandığını vurgulayarak, "Temel hedef yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak" açıklamasını yaptı.

TCMB, 'iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamanın' da anlaşmanın temel hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekti. 

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise Twitter'dan TCMB'nin açıklamasını "Swapa konu tutar 3 milyar ABD doları değil, '3 milyar dolar karşılığı Katar Riyali' imiş" diye yorumladı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 16 Ağustos dolar fiyatları )16 Ağustos 2018 Perşembe 11:47
  • '0 euro'luk Karl Marx banknotları peynir ekmek gibi kapışılıyor14 Ağustos 2018 Salı 13:20
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?14 Ağustos 2018 Salı 08:40
  • Hazine: Yarın sadece değişken faizli devlet tahvili ihraç edilecek13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:20
  • Son Dakika:Dövizde hareketlilik devam ediyor ... Dolar 7 Euro 8 TL oldu...13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:01
  • Döviz kredilerinin vadeleri uzatılacak13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:31
  • Dolar aniden fırladı saat 14.30'da 7 lirayı gördü euro 8 liranın eşiğinde sebebi de..13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:18
  • Berat Albayrak: Mevduatlara el konulmayacak13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:55
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:35
  • Son Dakika: Bakan Albayrak: "Piyasaları rahatlatacak aksiyon planları hazır"12 Ağustos 2018 Pazar 23:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti