Anne Ve Babalar, Tatilde Olan Çocuklarıyla Nasıl Verimli Ve Kaliteli Zaman Geçirmeli?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikoloğu Damla Alkan Saygılı Yaz Tatili Döneminde Olan Çocuklarla Çalışan Anne – Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirmesi İle Çocukların Duygusal ve Sosyal Gelişimlerinin Artacağını, Anne - Babaların Zaman Planlaması Yapması Gerektiğini, Ne Kadar Süre Çocuklarıyla Zaman Geçirmeleri Gerektiği Hakkında Bilgi Verirken. Verimli ve Kaliteli Zaman Geçirmenin Önemli Olacağını Vurguladı.

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarda bir yandan tatil heyecanı başlarken diğer yandan çalışan ebeveynler çocuklarıyla nasıl vakit geçireceklerini düşünmektedirler.

Ebeveynler Çocuklarıyla Vakit Geçirmesi Çocukların Duygusal ve Sosyal Gelişimleri Açısından Önemli

Kimi çalışan ebeveynler, tatil izni alabilirken, kimleri ise şartlardan dolayı tatil izni alamamaktadır. Günümüzde çalışan anne ve baba sayısı her geçen gün artmakta ve bu da çocukla geçirilen zamanın azalmasına neden olmaktadır. Ancak burada önemli olan unsurun, anne- baba ve çocuk arasındaki ilişkinin süresinden çok, aralarındaki ilişkinin niteliğinin olduğu unutulmamalıdır. Bir başka ifadeyle anne ve babanın çocuğuyla aynı ortamda birlikte olmasından çok, çocuklarıyla nasıl vakit geçirdikleri, çocukların özellikle duygusal, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi açısından daha çok önem taşımaktadır.

Çalışan anne ve babalar hem iş yerlerindeki sorumluluklarını, hem de evlerindeki sorumluklarını yerine getirebilmek için daha organize ve planlı çalışmak zorunda olmakla birlikte, sorumluluklarını yerine getirebilmek için zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bazı çalışan ebeveynler, iş dışında da başka sorumlulukları olduğundan dolayı, çocuklarına vakit ayırmakta zorlanabilmektedirler. Bunun için, önceden ebeveynlerin bir zaman planlaması yaparak çocuklarıyla ilgilenebilecekleri bir zaman belirlemeleri, başka bir şey ile meşgul olmamaları açısından fayda sağlamaktadır.

Anne - Babalar Çocuklarına En Az 20 veya 30 Dakika Ayırmalıdırlar

Ebeveynlerin her gün en az 20-30 dakikalarını çocuklarına ayırıp, onlarla verimli ve kaliteli vakit geçirmeleri gerekmektedir. Verimli ve kaliteli vakit geçirmek, birlikte televizyon izlemek, birlikte olmak ya ada ayni ortamda olup da ebeveynlerin ve çocuğun farklı uğraşlarda bulunması demek değildir. Verimli ve kaliteli vakit geçirmek ebeveynlerin çocuklarıyla karşılıklı, sözel ya da sözel olmayan bir şekilde veya işbirliğine dayalı etkileşimde bulunması anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle verimli ve kaliteli vakit geçirmek, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine katkı sağlayacak, eğitici, öğretici, eğlendirici, yaratıcılık içeren faaliyetlerini ve çocuğun yaşına uygun sorumluluk almasını destekleyici, karşılıklı, etkileşime dayalı veya işbirliğine dayalı faaliyetleri içermektedir.

Verimli ve Kaliteli Zaman Geçirmek Önemli

Ebeveynlerin, tatilde olan çocuklarıyla nasıl kaliteli zaman geçirebileceğine bakıldığı zaman, her ne kadar da tatil izninde olan ebeveynler için çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek daha kolay, çalışan ebeveynler için daha zor olsa da, daha önce de belirttiğim gibi geçirilen vaktin süresinden çok, niteliği daha çok önem taşımaktadır. Bu sebeple çocukla birlikte oyun oynamak, özellikle mekanik olmayan (tavla, yap-boz, oyun hamurları, evcilik, saklambaç, vb) oyunlarla oynamak, çocuğa sarılmak, onu öpmek, başını okşamak, onunla sohbet etmek, onunla resim iş faaliyetlerinde bulunmak, birlikte şarkı söylemek, enstrüman çalmak, tamir işlerini çocukla beraber yapmak, ona yaşına uygun görevler vermek, beraber sofra kurmak, oda toplamak, yemek yapmak, akşam yemeğini birlikte yemek, çocuğa yatmadan önce hikaye okumak, hikaye anlatmak, anlatılan hikaye hakkında konuşmak, çocukla, okul döneminde derslerinde zorluk yaşadığı konular üzerinde çeşitli alıştırmalar yapmak (burada derslerle ilgili alıştırmalar yaparken birincil olarak sorumluluğun çocukta olduğu unutulmamalı ve ebeveynler ona, bu alıştırmaları yaparken yardımcı kişiler olmalıdır.), birlikte parka gitmek, pikniğe gitmek, hayvanat bahçesi, tarihi yerlere gitmek, gidilen yerler hakkında konuşmak gibi, çocuk ve ebeveynin keyif alabileceği etkinlikler, çalışan anne ve babaların tatilde olan çocuklarıyla verimli ve kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olabilmektedir.

Kaliteli Ve Verimli Vakit Geçirmek Ebeveynlerin Çocuklarını Daha İyi Tanımalarına Neden Olur

Ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirmeleri hem aile ilişkilerinin güçlenmesine, hem ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımalarına, hem de onları doğru yönlendirmelerine, çocuğun ebeveynlerini model almasına ve çocuğun özellikle duygusal, sosyal gelişiminin desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca kendisine vakit ayrılan çocuk, sevildiğini, kendisine değer verildiğini hissetmekte, bu da güven duygusunun artmasına yardımcı olmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü, anne-babalar çocuklarıyla verimli ve kaliteli vakit geçirmeye özen göstermeliler. Çocuklarınızla birlikte verimli ve kaliteli bir tatil geçirmeniz dileğiyle.