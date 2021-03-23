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Antalya'da eş katiline akılalmaz destek: Adamın kralısın, rahatına bak ağabey

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Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı ise," Bu memlekette kimseyi gezd
Antalya'da eş katiline akılalmaz destek: Adamın kralısın, rahatına bak ağabey

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı ise," Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen "dedi.

Antalya'daki olay, geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. 

KURŞUN YAĞDIRDI

Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D. tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. 

Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

YAKALANDI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat D. adliyeye sevk edildi.

ADLİYE GİRİŞİNDE ARKADAŞLARINDAN AKILALMAZ DESTEK: ADAMSIN, ADAMIN KRALISIN

Adliye girişinde arkadaşlarının, ‘Adamsın, adam, adamın kralısın’ demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi. 

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OLAY ÖNCESİ ANLAR KAMERADA

Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.

Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D.'nin tartışma sonucu jandarma karakolunda ifadesinin alındığı öğrenildi. Rabia D.’nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları ve daha sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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