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AP Seçimleri ... Öğlene kadar 4 Bin civarında Kıbrıslı Türk oy kullandı

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AP Seçimleri ... Öğlene kadar 4 Bin civarında Kıbrıslı Türk oy kullandı
AP Seçimleri ... Öğlene kadar 4 Bin civarında Kıbrıslı Türk oy kullandı

AP Seçimleri ... Öğlene kadar 4 Bin civarında Kıbrıslı Türk oy kullandı..

Kıbrıslı Türkler 9 geçiş noktasında kurulan  50 sandıkta oy kullanabiliyor.

Sandıklarda öğleden sonra  13:00 ile 18:00 arasında oy verilmeye devam edilecek.

 

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