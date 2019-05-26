AP Seçimleri ... Öğlene kadar 4 Bin civarında Kıbrıslı Türk oy kullandı..
Kıbrıslı Türkler 9 geçiş noktasında kurulan 50 sandıkta oy kullanabiliyor.
Sandıklarda öğleden sonra 13:00 ile 18:00 arasında oy verilmeye devam edilecek.
AP Seçimleri ... Öğlene kadar 4 Bin civarında Kıbrıslı Türk oy kullandı..
Kıbrıslı Türkler 9 geçiş noktasında kurulan 50 sandıkta oy kullanabiliyor.
Sandıklarda öğleden sonra 13:00 ile 18:00 arasında oy verilmeye devam edilecek.
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