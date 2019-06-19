Apartman damından düşen Belgüzar Akbulut ağır yaralandı

Bugün saba, saat 09:40 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Belgüzar AKBULUT(K-48), Topçu Bulvarı üzerinde bulunan İltuğ Apartmanında, su deposunu kontrol etmek için apartmanının damında bulunduğu bir sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 18 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı
. Belgüzar AKBULUT, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sol kalça ve sol el bileğinde kırık, akciğerlerinde kanama teşhisi ile yapılan ameliyatına müteakip cerrahi sevisinde müşahede altına alındı.
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