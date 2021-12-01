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Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuksuz, 1 Zanlı Tutuklu Yargılanacak.

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Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuksuz, 1 Zanlı Tutuklu Yargılanacak.
Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Tutuksuz, 1 Zanlı Tutuklu Yargılanacak.

Gazimağusa’ ya bağlı Tuzla bölgesinde 14.11.21 tarihinde sabahın erken saatlerinde, sakinlerin uykuda olduğu saatlerde, açık buldukları araçlardan ne buldularsa sirkat eden ve adeta bir şebeke oluşturan 20’ li yaş grubundan oluşan A.B.Ç,  A.Y,  C.S,  V.Ö ve U.K, polisin kamera görüntülerini incelemesi sonucu kısa sürede tespit edilerek tutuklanmışlar, araçlardan sirkat edilen eşyalar da tespit edilerek emare olarak zapt edilmişti.

Bugüne değin tahkikat amaçlı poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün 01.12.21 tarihinde araç içerisinden sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 4 zanlı teminata bağlanırken bir zanlı KKTC’ de ikamet izinsiz bulunmasından dolayı hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süre ile merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk, mesele ile ilgili olguları aktarmak suretiyle mahkemeye anımsatma yaptı. Zanlıların itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini, kendilerine okunan yazılı dava tebliğlerine de kabul yönünde beyanları olduğuna değinen tanık polis, ileride görülecek davalarında hazırda bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlı 1, zanlı 2 ve zanlı 3 ile KKTC’ de öğrenci statüsünde bulunan zanlı 4’ün teminata bağlanmalarını, KKTC’ de yasal statüsü bulunmadan ikamet eden zanlı 5’in ise hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki olgu ve şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlı 1,2,3 ve 4’ün KKTC haricine çıkışlarını men ederek 8 biner T.L nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları emrini verirken, KKTC’ de yasal statüsü olmadan ikamet izinsiz kalan zanlı 5’in ise her hâlükârda 2 ay’ ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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