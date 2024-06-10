Aralıklı orucu dünyaya tanıtan doktor Mosley'nin Simi'deki ölümü: 'Doğal yollardan öldü'

Çarşamba günü yürüyüşe gitmek üzere kaldığı yerden çıkan Mosley'nin cansız bedeni, Pazar günü Agia Marina sahilinin yakınında bir yamaçta bulunmuştu.

Mosley'nin bedenine bugün otopsi yapıldı.

Yunanistan polisi sözcüsü Konstantia Dimoglido BBC'ye yaptığı açıklamada, ön otopsi raporuna göre Mosley'nin ölümünde bir şüphe olmadığının görüldüğünü belirtti.

Dimoglidou ilk otopsi sonuçlarına göre, Mosley'nin bedeninde ölümüne neden olabilecek bir yaralanma izine rastlanmadığını söyledi. Bedeninin bulunduğu şeklin de doğal yollardan ölümü işaret ettiği belirtildi.

Mosley'nin bedenine zehir ve doku testleri de yapılacak.

Mosley'nin kaybolduğu gün olan Çarşamba günü yerel saatle 16:00 civarında öldüğü belirlendi.

Otopsiyi yapmak üzere yakındaki Rodos adasına giden adli tabibin cinayet ihtimalini değerlendirmediği düşünülüyordu. Cesedin durumu nedeniyle Mosley'nin düşüp düşmediği belirlenememişti.

Mosley'nin 'kaybolmadan önceki son anlarını' gösterdiği belirtilen güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Yetkililer, CCTV görüntülerinde Dr Mosley'nin bir rampadan indikten sonra bir duvarın arkasında gözden kaybolduğunun görüldüğünü açıkladı. Görüntüler basınla paylaşılmadı.

Yanında bir şemsiyeyle bulunan ceset, Dr. Mosley, en son görüldüğü Pedi köyünden yaklaşık 30 dakika yürüme mesafesinde, bir çitin yanında bulundu. PA haber ajansı Mosley'nin bedeninin bölgedeki bir bar işletmecisi tarafından bulunduğunu belirtti.

Mosley'nin kaybolduğu gün hava çok sıcaktı ve yürüdüğü bölge kayalıktı.

Mosley'nin eşi Clare Bailey Mosley, eşinin dağlık bir bölgede tırmanış yaparken yanlış bir rotaya saptığını ve arama ekipleri tarafından kolayca görülemeyeceği bir yerde yığıldığını söyledi.

Clare Bailey Mosley yaptığı açıklamada, "Michael maceracı bir adamdı, onu bu kadar özel kılan şeylerden biri de buydu" dedi.

Clare, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Harika, komik, nazik ve zeki eşim Michael'ı kaybetmiş olmak çok zor. Birbirimizi çok seviyorduk ve birlikte çok mutluyduk. Dünyanın dört bir yanından gelen sevgi dolu mesajlar ailemi ve beni teselli etti. Michael'ın birçoğunuz için çok şey ifade ettiği açık. Michael ile bu hayatı yaşadığım için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Clare Bailey Mosley, "[Tırmanışı] neredeyse başardığı gerçeğiyle teselli buluyoruz" dedi.

67 yaşındaki Mosley TV programları ve BBC Radyo 4'daki "Just One Thing" podcast'iyle tanınıyordu. Mosley ayrıca aralıklı oruç diyetini dünyaya tanıtmasıyla uluslararası bir ün kazanmıştı.

Arama çalışmaları nasıl yapıldı?

Yunan yetkililer beş gün boyunca Mosley için kapsamlı bir arama çalışması yürüttü.

Zorlu ve sıcak hava koşullarında yapılan çalışmaya itfaiye görevlileri, köpekler, helikopterler, insansız hava araçları, yerel halk ve Simi'den ve ada dışından görevliler katıldı.

Cumartesi günü yayınlanan CCTV kayıtlarında Dr. Mosley olduğu düşünülen bir adamın Çarşamba günü Pedi köyündeki marinanın yanında elinde bir şemsiyeyle yürüdüğü görülüyor.

Arama çalışmalarına dahil olan kişiler burayı "kolay olmayan bir arazi" olarak tanımladı. Kaybolma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Sunucunun bu kadar sıcak bir havada neden uzun, muhtemelen zorlu bir yolculuk yapmaya çalıştığı bilinmiyor.

Çarşamba günü polis, Dr. Mosley'nin eşi sahildeyken adanın merkezine doğru yürüyüşe çıktığını, telefonunu konakladıkları yerde bıraktığını söylemişti.

Dr. Michael Mosley kimdir?

İngiliz Michael Mosley, Londra'da tıp okuyup doktor olduktan sonra uzun yıllardır sunucu, belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar olarak çalıştı.

Daily Mail'de köşe yazarlığı yapan Mosley'nin Channel 4'da "İngiltere'yi kim şişmanlattı?" isimli bir programı vardı.

Dr. Mosley, aralıklı oruç diyetlerini savunmasıyla biliniyor.

Haftada iki gün kalori almayı kısıtlayan, diğer beş gün ise sağlıklı beslenme ve egzersizi içeren 5:2 diyetiyle tanınıyor. Diğer bir diyeti ise kalori alımının en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırıldığı 'Fast 800'.

Eşi Clare Bailey Mosley de doktor, yazar ve sağlıklı yaşam uzmanı. Mosley dört çocuk babasıydı.