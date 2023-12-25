Arap dünyası BMGK’nin Gazze kararını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu kararın askeri operasyonların kapsamlı bir şekilde durdurulması ve Gazze'deki sivillerin korunması yönünde doğru yönde atılmış bir adım olmasını umduğunu bildirdi.

Körfez ve Arap ülkeleri ile bölgesel ve uluslararası örgütler, Gazze Şeridi'ne insani yardımın genişletilmiş, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının bir an önce sağlanması ve gerekli koşulların yaratılması için acil adımlar atılması çağrısında bulunan 2720 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu kararın askeri operasyonların kapsamlı bir şekilde durdurulması ve Gazze'deki sivillerin korunması yönünde doğru yönde atılmış bir adım olmasını umduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan, uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenmesi ve İsrail işgal yetkililerinin savunmasız sivillere karşı uyguladığı, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden öldürme ve zorla yer değiştirme de dahil olmak üzere sistematik ihlallere derhal son verilmesi yönündeki talebini yineledi.