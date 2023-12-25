  • BIST 7264.87
  • Altın 1925.942
  • Dolar 29.1576
  • Euro 32.0216
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Arap dünyası BMGK’nin Gazze kararını memnuniyetle karşıladı

» »
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu kararın askeri operasyonların kapsamlı bir şekilde durdurulması ve Gazze'deki sivillerin korunması yönünde doğru yönde atılmış bir adım olmasını umduğunu bildirdi.
Arap dünyası BMGK’nin Gazze kararını memnuniyetle karşıladı

Körfez ve Arap ülkeleri ile bölgesel ve uluslararası örgütler, Gazze Şeridi'ne insani yardımın genişletilmiş, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının bir an önce sağlanması ve gerekli koşulların yaratılması için acil adımlar atılması çağrısında bulunan 2720 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu kararın askeri operasyonların kapsamlı bir şekilde durdurulması ve Gazze'deki sivillerin korunması yönünde doğru yönde atılmış bir adım olmasını umduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan, uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenmesi ve İsrail işgal yetkililerinin savunmasız sivillere karşı uyguladığı, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden öldürme ve zorla yer değiştirme de dahil olmak üzere sistematik ihlallere derhal son verilmesi yönündeki talebini yineledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrailli askerler, Netanyahu ile görüşmeyi reddetti21 Aralık 2023 Perşembe 11:49
  • Hamas lideri ateşkes görüşmeleri için Kahire'de21 Aralık 2023 Perşembe 08:40
  • Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da20 Aralık 2023 Çarşamba 20:51
  • Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail ile muhtemel esir takası yaşlı Filistinlilerle başlayacak20 Aralık 2023 Çarşamba 18:14
  • Herzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali20 Aralık 2023 Çarşamba 15:10
  • İsrail Gazze'de 20 bine yakın kişiyi katletti19 Aralık 2023 Salı 19:11
  • İsrailli şirketten işgal ilanı: Enkaza dönen Gazze'de konut satışı için reklama başladı18 Aralık 2023 Pazartesi 18:37
  • İsrailli gazeteci: Gazze’de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum18 Aralık 2023 Pazartesi 18:03
  • İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 96 gazeteci öldürüldü18 Aralık 2023 Pazartesi 15:11
  • İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor18 Aralık 2023 Pazartesi 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti