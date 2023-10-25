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Araştırma: AB’deki siyahların neredeyse yarısı ırkçılığa maruz kalmış

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13 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yapılan araştırmaya göre Avrupa’da yaşayan hemen hemen her iki Afrika kökenliden biri ayrımcılığa maruz kalıyor.
Araştırma: AB’deki siyahların neredeyse yarısı ırkçılığa maruz kalmış

AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA), Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç’te yaptığı ‘AB’de Siyah Olmak’ başlıklı araştırmasının sonuçları açıklandı.

DW Türkçe’nin araştırma verilerinden aktardığına göre AB’de yaklaşık 7 bin katılımcının yüzde 45’i son yıllarda ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldı. Siyahların en çok dışlandığı AB ülkesiyse Almanya.

Ülkedeki katılımcıların yüzde 76’sı son beş yılda ten rengi, göçmenlik geçmişi ya da dini inançları nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi. Almanya’da bir önceki araştırmanın yapıldığı 2016’da bu oran yüzde 52’ydi. 

İkinci sıradaki Avusturya’da ise katılımcıların yüzde 72’si ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti.

İstihdamda ayrımcılık

Almanya’da siyahların iş yerlerinde yaşadıkları kötü deneyimler de diğer 12 ülkeye kıyasla daha yüksek. Katılımcıların yüzde 46’sı geçen yıl iş yerinde ayrımcılığa uğradığını bildirdi. Bu oranın AB ortalamasıysa yüzde 31.

Afrika kökenliler, Almanya’da iş bulma konusunda da sıkıntı yaşadıklarını da düşünüyor. Buna göre yüzde 56’sı geçen beş yılda olumsuz deneyimler yaşadı. Bu oran Avusturya’da yüzde 59 ile Almanya’nın önünde çıktı. 

Ankete göre Almanya, ırkçı saiklerle gerçekleşen saldırılar konusunda da listenin başında. Ankete katılanların yüzde 54’ü tacize maruz kaldıklarını belirtirken, bu oran 13 ülke arasında en yüksek rakam.

Ayrıca Almanya’da katılımcıların yüzde 9’u şiddet deneyimi yaşadıklarını bildirdi. Bu oran Finlandiya’da yüzde 11.

Alman okullarındaki siyahi öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ı ırkçı hakaret veya tehditlere maruz kaldıklarını bildirdi. Bu oran İrlanda, Finlandiya ve Avusturya’da da aynı düzeyde.

Almanya’daki katılımcıların yüzde 69’u son on iki ay içinde polis tarafından durdurulduğunu belirterek, bunun da ten renklerinden kaynaklandığını savundu.

2016 yılında yapılan araştırmaya katılan Afrika kökenlilerin yüzde 39’u ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtirken, bu oran yeni araştırmada yüzde 6 arttı.

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