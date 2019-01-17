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Araştırma: Erkekler kadınlara göre daha sık yalan söylüyor

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Bilim insanlarının yaptığı meta analiz erkeklerin kadınlardan daha sık yalan söylediğini gösterdi.
Araştırma: Erkekler kadınlara göre daha sık yalan söylüyor

Max-Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü ve İsrail Technion Teknoloji Enstitüsü'nün yalancılıkla ilgili 565 araştırmaya ve 44 bin 50 deneğe dayanan meta analizi, aradaki fark çok fazla olmasa da, erkeklerin kadınlara göre daha fazla yalana başvurduğunu ortaya koydu. Araştırma sırasında erkeklerin yüzde 42'sinin kadınların ise yüzde 38'inin yalana başvurduğu tespit edildi.

Max-Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü'nden ve meta analizin yazarlarından bilim adamı Philipp Gerlach "Kimin, ne zaman ve neden yalan söylediği ile ilgili bir çok araştırma olmasına rağmen, sonuçlar net değil hatta bazen oldukça çelişkili. Bütün bu araştırmalardan gelen veriler ile bazı etkenlerle ilgili daha net saptamalar yapabiliyoruz" dedi.

Meta analiz yalan söyleme eğiliminin durumsal etkenler ve yaş gibi kişisel nedenlerle bağlantısını ortaya koydu.

16712549_303.jpgYalanda yaş faktörü

Araştırmalarda genç kadınların daha olgun yaştaki kadınlara göre daha fazla yalan söylediği tespit edildi. 20 yaşındaki bir kadın için yalan söyleme olasılığı yüzde 47 iken bu oran 60 yaşındaki bir kadın için ise yüzde 36 olarak tespit edildi.

Araştırmalar ekonomi ve psikoloji öğrencileri üzerinde yapıldı ve farklı deneyler kullanıldı. Ancak ekonomi öğrencilerinin psikoloji öğrencilerine göre daha fazla yalan söylediği tespit edilemedi.

resim.pngAraştırmalarda kullanılan deneylerden birisi yazı-tura oyunu idi. Denekler parayı fırlatıyor ve bilgisayara yazı mı tura geldiğini kaydediyordu. Tura gelirse para kazanıyor yazı gelirse kazanmıyordu. Ancak meta analiz daha fazla denekle deney yapıldığında yazı ve turanın başabaş gelmesi gerekirken, deneklerin para kazanmak için daha fazla tura geldiğini söylemesi yalan söylediklerini ortaya koydu.

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