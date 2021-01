Araştırma: Hava kirliliği 2040'a kadar 300 milyon insanı kör edebilir

Yaklaşık 15 yıldır devam eden bir araştırmaya göre, ekonomisi iyi olan ülkelerde yaşanan hava kirliliğinin bireylerde kalıcı görme kaybına neden olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada, hava kirliliği ve yaşa bağlı oluşan göz lekeleri (AMD- sarı nokta hastalığı) sebebiyle 2040 yılında 50 yaşını aşmış 300 milyon insanın körlükle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

İngiltere Göz Hastalıkları Gazetesi'nde yer alan bir makalede, 2006'da başlayan ve göz rahatsızlıklarından şikayet eden 115 bini aşkın hasta üzerinde uzun süren bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, kalp ve akciğer hastalıklarına da sebebiyet veren AMD ile hava kirliliği arasında bir bağlantı kurdu.

Çalışmada özellikle trafiğin yoğun olduğu şehirlerde nitröz oksit ve havada bulunan hastalık yapıcı küçük partiküler madde oranları ölçüldü. Araştırmaya katılanların birkaç senede bir göz muayeneleri yapıldı. Yapılan incelemede toplamda bin 286 kişiye AMD hastalığı teşhisi konuldu.

Araştırma sonuçlarına göre hava kirliliğine maruz kalan bireylerin, kırsal ya da temiz havaya sahip bölgelerde yaşayan kişilere oranla AMD hastalığına yakalanma oranının yüzde 8 daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırmada bireylerin genetik yapısı, sigara içip içmediği, yaşı ve diğer bazı faktörlerin de etkili olduğu kaydedildi.

Oxford Üniversitesi Göz Hastalıkları Profesörü Robert MacLaren, "AMD hastalığıyla sigara arasındaki ilişki iyi biliniyordu. Ancak atmosfer kirliliğine ilişkin bu yeni bulgu, iklim değişikliği tartışmasına daha da katkıda bulunacaktır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO- DSÖ) hava kirliliği sebebiyle her sene en az 7 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta DSÖ, Avrupa'daki hava kirliliğinin istenen seviyenin altına düşürülmesi durumunda her sene 50 binden fazla ölümün engellenebileceğini açıklamıştı.