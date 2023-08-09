Araştırma: Sağlıklı hayat için günde 5 bin adım atmak gerekli

Uzun zamandır sağlıklı ve formda kalmak için günde 10 bin adım atmanın önemli olduğu söylense de, yeni bir çalışma 5 bin civarında atılacak adımın da yeterli olabileceğini gösterdi.

Dünya genelinde 226 binden fazla kişi üzerinde yapılan analiz, günlük 4 bin adımın herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini azaltmaya başlamak için yeterli olacağı sonucuna ulaştı.2 bin 300'ün üzerinde atılacak adım ise kalp ve kan damarlarına fayda sağlıyor.

4 bin adımın üzerinde 20 bin adıma kadar atılacak ilave her bin adım ise erken ölüm riskini yüzde 15 oranında azaltıyor.

Araştırmacılara göre ne kadar çok adım atılırsa, o kadar çok sağlıklı sonuç elde etmek mümkün.

Polonya'daki Lodz Tıp Üniversitesi ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ekipler, yürümenin faydalarının yaşadıklara yere bakılmaksızın tüm cinsiyetler ve yaş grupları için geçerli olduğu sonucuna ulaştı.

Ancak en büyük fayda 60 yaşın altındakiler arasında görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yetersiz fiziksel aktivite her yıl 3,2 milyon ölüme neden oluyor. Bu dünya genelinde en yaygın dördüncü ölüm nedeni.

Barry's isimli küresel fitness şirketinde antrenör ve eğitmen olan Honey Fine, BBC’ye yaptığı değerlendirmede fazla oturmanın neden olduğu sorunların altını çiziyor:

“Metabolizmanızı yavaşlatabilir. Kaslarınızın gücünü etkileyebilir, bu da ağrılara neden olabilir. Çok uzun süre oturmak aynı zamanda çeşitli sırt sorunlarına neden olabilir. Ofis işi yapan insanlarda sıkça görüyoruz bunu. Sırtları sürekli olarak stresli ve sıkışmış bir pozisyona sokuluyor, bu da ilerleyen yaşlarda daha fazla soruna yol açıyor.”

Basit hareketlerin önemine dikkat çeken Fine şöyle devam ediyor:

"Ayakta durma, alışveriş torbalarını taşıma, yerleri silme, süpürme, telefonla yürürken tempolu yürüme gibi hareketler bizi daha aktif hale getiren ve daha verimli kalori yakmamıza yardımcı olan küçük şeyler.”

Düzenli yürüyüş yapmayı hayatımıza sokmanın göz korkutucu olabileceğini kabul eden Fine, ancak bunun sağlık açısından çok önemli etkilerinin olduğunu dile getiriyor.

Fine, “Yürümek kan basıncınızı düşürebilir, kemiklerinizi korumak için kaslarınızı güçlendirebilir, enerji seviyelerinizi artırabilir, endorfin yükleyerek size iyi hissettirebilir. Sağlıklı beslenme ile birlikte kilonuzu korumanıza yardımcı olabilir” diyor.

Yürüyüşün getirdiği faydalar arasında zihinsel sağlığın korunması da var. Telefon, bilgisayar ve televizyon ekranlarından ayrı zaman geçirmek de bir diğer faydası.

Fine, "neredeyse herkes" için uygun olduğunu sözlerine ekliyor.

Fine’ın yürüyüşlerle ilgili verdiği ipuçları şöyle: