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Araştırmalara Göre: Çalışanların yarısı ofise dönmek istemiyor!

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Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla evden çalışma sistemine geçenler arasında iki kişiden biri ofise geri dönmeyi istemiyor.
Araştırmalara Göre: Çalışanların yarısı ofise dönmek istemiyor!

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla evden çalışma sistemine geçenler arasında iki kişiden biri ofise geri dönmeyi istemiyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, online istihdam platformu Kariyer.net'in Curiocity ile gerçekleştirdiği “Corona virüsü ve İş Hayatı” araştırmasının sonuçları çarpıcı veriler içeriyor. Buna göre, sağlık endişelerinin normalleşme süreciyle birlikte artışa geçtiği yaz döneminde her iki çalışandan biri kalıcı olarak evden çalışmaya sıcak baktığını söyledi.

Araştırmaya göre, dört şirketten üçünün eski çalışma sistemine bir daha geri dönemeyeceği vurgulanıyor.

Şirketler de bu modele sıcak bakıyor

Araştırmada evden çalışmanın kalıcı hale gelmesini isteyenlerin oranının marttaki yüzde 35 oranından yüzde 50'ye yükseldiğine işaret edilerek, “Bu sonuç, şirketlerin normalleşmeyle birlikte ofise dönmeye başlamasına rağmen, uzaktan çalışmanın önümüzdeki dönemde yeni normalin bir parçası olarak hayatımızda olmaya devam edeceğine işaret ediyor. Hem çalışanların bu talebi hem de bu dönemde elde edilen pozitif sonuçlar, şirketlerin de bu modele sıcak bakmasını sağladı” tespitine yer verildi.

Çalışanlar şirketlerine güvenmiyor

Araştırma mart ayından bu yana sekiz farklı dönemde yapılırken, ilk yapılan araştırmaya katılan çalışanların yüzde 41'i bu süreçte şirketlerine olan bağlılıklarının arttığını söylerken, bağlılığının azaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 30 oldu. Çalışanların yüzde 36'lık kısmı ise şirketlerinin yönetimine güvenmediğini söyledi. “Bu zorlu dönemde şirketiniz motivasyonunuzu artırmak için ek uygulamalar yapıyor mu?” sorusuna, çalışanların yüzde 85'i “Hayır” cevabını verdi.

Bilişimde beyin göçü riski

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, şirketlerin 10 yılda yapabileceği geçişin bir döneme sıkıştığına işaret ederek, şu tespitlerde bulundu: “Daha yarı zamanlı çalışmanın tercih edileceğini, taleplerin artacağını bunun da hayatımızın bir parçası olacağını öngörüyoruz. Esneklik daha fazla cümle içinde kullanılacak. Haziran ve temmuzda iş ilanları yüzde 47 arttı. Otomotiv, ithalat-ihracat, mobilya ve perakendede pozitif gelişme var. İş sözleşmeleri belirli periyotlar için yapılıyor. Bu sürede beyin göçü görme ihtimalimiz olan segmentelerin başında bilişim geliyor.”

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