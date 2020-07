50 yıla aşkın süredir beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren YAR Group bünyesindeki KKTC Resmi BOSCH Distribütörü ARGAS Ltd, Girne'de yeni mağazasını hizmete açtı.



Argas Ltd, Bellapais trafik ışıkları yanındaki yeni mağaza açılışını geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdi.



50 yılı aşkın süredir beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Argas Ltd., Konsept mağaza niteliğindeki yeni mağazasında BOSCH markasının geniş ürün yelpazesindeki ürün çeşitlerini sergileyerek halkın beğenisine sundu.



Güler yüzlü ve profesyonel çalışanları ile yeni ürün segmentlerini müşterisi ile buluşturmayı hedefleyen Argas Ltd, müşteri memnuniyetini esas alarak büyümeye devam ediyor.



Girne’deki yeni mağaza açılışına, iş dünyasından katılımlar yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi.



Açılışa özel indirimlerin de yapıldığı günde, Argas Genel Müdürü Sn. Serkan Bülbülcü; 'Amaçlarının, dünyaca ün yapmış BOSCH markasının son kullanıcıya daha kolay ulaşması olduğunu, bu maksatla Lefkoşa ve Mağusa'dan sonra Girne mağazalarını da yenilediklerini vurguladı.



Serkan Bülbülcü, özellikle ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini, böyle bir süreçte bu tür bir yatırımın gerçekleşmesini sağlayan YAR Group Şirket Direktörleri ile BSH (BOSCH) Grup yetkililerine teşekkürlerini iletti.



Açılış konuşmasında, ayrıca, tüm ürünlerin ulaşılabilir olmasından ve kaliteden ödün vermeden sunulan hizmetin öneminden bahseden Argas Genel Müdürü Sn.Serkan Bülbülcü, bir asırdan fazla bir zamandır farklı sektörlerde hizmet vermeye devam eden YAR Group’a bağlı Argas Ltd. şirketinin, BSH ( BOSCH )beyaz eşya sektörünün ana distiribütörü olmasının başarı ve gururu ile yollarına devam edeceklerini söyledi. Süregelen Kaliteli Ürün & Kaliteli Hizmet anlayışı ile Ada genelinde örnek gösterildiklerini de sözlerine ekleyen Sn Bülbülcü, gelecek hedeflerinin de aynı misyon çerçevesinde devam edeceğine vurgu yaptı.