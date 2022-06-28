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Arıklı: 20 Temmuz’da güzel bir sürpriz olabilir

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına katılarak gündemi değerlendirdi…
Arıklı: 20 Temmuz’da güzel bir sürpriz olabilir

Hükümetin bir koalisyon hükümeti olduğunun altını çizen Arıklı, “herkes yaptıkları ve yapamadıklarından sorumludur. Halka da aynı derecede hesap vermek zorundadır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatili boyunca olağanüstü toplanarak, kaybedilen vakti gidermeye çalışacaklarını ifade eden Arıklı, “Zamanı hoyratça kullandık. Verimli bir dönem geçiremedik, bunu telafi etmek elzemdir” dedi.

Arıklı, yerel seçimler konusunda yaptığı açıklamada, Ad-hoc komitenin gerekli kararı üreteceğini, 1-2 hafta içinde belediye sayısının da belli olacağını ve 27 Kasım’da seçimin yapılacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bakanlığının çalışmalarının çok iyi gittiğini kaydederek, 20 Temmuz’da güzel bir sürpriz olacağını paylaştı.

 

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