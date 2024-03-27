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SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Arıklı: Başta korsan taksiciler olmak üzere, sektörün sorunlarını çözmek için adım atacağız

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, taksicilerin, başta korsan taksiler olmak üzere katrşılaştığı tüm sorunları çözmek için ilgili kurumlarla birlikte eş güdüm içerisinde gerekli adımları atacağını belirtti.
Arıklı: Başta korsan taksiciler olmak üzere, sektörün sorunlarını çözmek için adım atacağız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Murat Karalar başkanlığındaki Birleşik Taksiciler Birliği heyetini kabul ederek sektörle ilgili sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Karalar, görüş için Hukuk Dairesi’ne gönderilen 50/2000 Motorlu Araçlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, ivedilikle Meclis komitesinde görüşülüp ardından Genel Kurul’da onaylanmasını talep etti.

Gazimağusa, İskele, Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve Ercan Havalimanı’nda taksicilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili bilgi alan Bakan Arıklı, söz konusu sorunların aşılması için en erken zamanda gerekli adımların atılacağını vurguladı.

“Amaç ve niyet taksi sektörünü en iyi şekilde bir disiplijn altında çalışmasını ve bu doğrultuda kazanç elde etmeleridir” diyen Arıklı, Birleşik Taksiciler Birliği’nin görüşlerinde haklı olduğunu, turism için oldukça önemli olan bu sektörün sorunlarını ortadan kaldırmak için yerel yöntimler de dahil ilgili kurumları işbirliğine davet etti.

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