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Arıklı: CTP muhalefette olmanın konforunu yaşamak istiyor...

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KIBRIS TV’de “Sabah Sabah” isimli programa katılarak önemli açıklamalarda bulundu
Arıklı: CTP muhalefette olmanın konforunu yaşamak istiyor...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KIBRIS TV’de “Sabah Sabah” isimli programa katılarak önemli  açıklamalarda bulundu 

“ERHÜRMAN HÜKÜMETİ KURMAKTAN KAÇTI, ŞİMDİ ŞOV YAPIYOR”

CTP muhalefette olmanın konforunu yaşamak istiyor. Ve yaşıyor da…Çıkacaklar, bağıracaklar çağıracaklar dünkü gibi kabadayılık yapacaklar,  şov yapacaklar… Bu şekilde muhalefette puan kazanacaklar… Bundan sonra uygulayacakları strateji bu” dedi. Arıklı,  hükümete tek gailelerinin iş yapmak olduğunun da altını çizerek, “İş yapmak için yola çıktık… Halk günün sonunda hepimizin karnesini verecek” diye de konuştu.

“YEŞİLIRMAK TAHRİK EDİLDİ”
Arıklı, dün mecliste iki vekil arasında yaşanan kavgayla ilgili ise şu yorumu yaptı: “ Çok üzücü bir durum… Yaşananlar Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir stratejisidir…Sokakta ne kadar varsak mecliste de o kadar olacağız” diyorlardı. Ne anlama geldiğini şimdi anlıyoruz. Sokak dilini Meclise taşıdılar.  Emrah Yeşilırmak tahrik edildiği için  kürsüye doğru yürüdü… CTP’deki bazı feminist milletvekilleri benim bir esprimi dahi hazmedememişti. Kendi arkadaşlarının "Erkeksen gel" cümlesi karşısında suskunlar.

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