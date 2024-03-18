Arıklı'dan Özersay'a "kendini sazan durumuna düşürme"

İşte Arıklı'nın yaptığı açıklama;

ÖZERSAY SANA BURADAN EKMEK ÇUKMAZ...

Siyasette yeniden rol kapmak için kırk takla atan Kudret Özersay, ortaya atılan her iddiaya mal bulmuş mağrubi gibi sarılmaya devam ediyor.

İddiaya göre İtiraz Kurulu, İzin kurulunun verdiği bazı izinleri tekrar vermiş.

Elinde itiraz kurulunun kararları ile ilgili hiç bir bilgi ve belge olmadan sırf gündeme gelmek için bazı rant çevrelerinin iddialarını gündemine alan Sayın Özersay, en azından itiraz kurulunun aldığı kararlara bakma zahmeti gösterse idi daha ciddiye alınırdı.

İtiraz Kurulu yaptığı toplantıda, daha önce verilmiş 3 öğrenci taşıma izninin gerekçesinde bir değişiklik yapmış ve bu izinleri sadece "Okul dönemi" ile sınırlandırmıştır.

Özersay'a tavsiyem, kendini sazan durumuna düşürecek bu tip açıklamalardan vaz geçmesidir.