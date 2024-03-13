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Asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor: 7 tutuklu

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Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 552 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 7 kişi ise tutuklandı.
Asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor: 7 tutuklu

Asayiş denetimler kapsamında; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi, aracında yapılan aramada, bir adet plastik copu kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilen 1 kişi ve aracında yapılan aramada, toplam 81 adet elektronik nargileyi gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında; toplam 2 bin 67 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 552 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 311’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 70’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si kayıtsız araç kullanmak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 115’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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