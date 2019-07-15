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Asgari Ücret ne kadar oluyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

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Asgari Ücret ne kadar oluyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret ne kadar oluyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci Asgari Ücretini belirlemek üzere toplanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon ilk toplantısını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09:30’da gerçekleştirecek.

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