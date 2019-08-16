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Asgari ücrete itiraz edilecek

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini açıkladı.
Asgari ücrete itiraz edilecek

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve tüm tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle çalışanların ve halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğünü kaydetti.

Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan asgari ücrete çalışanlarla alay edercesine 250 TL artış vererek, özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum edilmiştir. Bu ülkede dört kişilik bir ailenin brüt 3 bin 400 TL asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve insanca sürdürmesi mümkün değildir. 17 milyon maaş alan siyasi kamu görevlileri dahil olmak üzere bütün kamu çalışanları ve emekçileri maaş artışlarını 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alırken açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlilere 1 Ağustos tarihinden itibaren gülünç bir artış verilmiştir. Bu eşitsizlik Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.”

Bıçaklı, bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na “yaptıkları bu hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere” komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, 2019’un ikinci asgari ücretini 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 250 TL artışla aylık brüt 3 bin 400 TL olarak kabul etmişti. Bakanlar Kurulu, komisyonun tavsiye kararını Resmi Gazete'de yayımlayarak on günlük itiraz süresi başlatmıştı.

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