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Aşk hormonu Alzheimer'ı tedavi edebilir

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Bilim insanları, "aşk hormonu" olarak adlandırılan oksitosinin insanlarda Alzheimer gibi hafıza kaybı ile ilişkili hastalıkları tedavi edebileceğini öne sürdü.
Aşk hormonu Alzheimer'ı tedavi edebilir

Bilim insanları, duygusal bağların güçlendirilmesi ve psikolojik refahın artırılmasındaki rolü nedeniyle "aşk hormonu" olarak adlandırılan oksitosine uzun zamandır hayranlık duyuyor.

Sosyal işlevlerinin ötesinde, oksitosinin artık öğrenme ve hafıza gibi bilişsel süreçler üzerindeki önemli etkisi de kabul edilmektedir.

Bu bulgular, oksitosinin hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabileceğini ve Alzheimer gibi hafıza kaybı ile ilişkili hastalıkların tedavisinde potansiyel bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

HAFIZAYI NASIL ETKİLEDİĞİNE DAİR YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Tokyo Bilim Üniversitesi'nden araştırmacılar, dönüm noktası niteliğindeki bir çalışmada, oksitosinin hayvanlarda hafızayı nasıl etkilediğine dair yeni bilgiler ortaya çıkardı.

Bu keşif, bunama gibi insan bilişsel bozukluklarının tedavisinde derin etkilere sahip olabilir.

Bilim insanları oksitosin tarafından aktive edilen nöral yolları ve sinyal mekanizmalarını araştırmaya başladılar.

Bu araştırmalar, hormonun beyin üzerindeki etkilerinin ve iyileştirici potansiyelinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

Oksitosin yani "Aşk hormonu" hafıza kaybı ve diğer bilişsel bozukluklar için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye yardımcı olabilir.

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