  • BIST 1.416
  • Altın 476,025
  • Dolar 8,3124
  • Euro 9,9848
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

AstraZeneca aşıları 3 merkezde daha yapılacak

» »
AstraZeneca aşıları 3 merkezde daha yapılacak
AstraZeneca aşıları 3 merkezde daha yapılacak

Sağlık Bakanlığı, yoğun talep üzerine 40 yaş ve üzerindeki kişilere 3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, 13.00-15.30 saatleri arasında; Girne Akçicek Hastanesi’nde 08.30-14.00 saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 13.00-16.00 saatlerine ek olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde 09.00 -13.00 saatlerinde AstraZeneca aşısı yapılacak.

Böylelikle 40 yaş üzeri kisilere AstraZeneca aşısı yapılan merkez sayısı 6’ya çıkacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sorakın: Bırakın AB’ye girmeyi,kazanımlarımızı dahi kaybedebiliriz04 Mayıs 2021 Salı 18:24
  • Öztürk:Meclis’teki komitelerde UBP’nin üye sayısı 4 olmalı04 Mayıs 2021 Salı 18:20
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Yeni havaalanına Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili görüşüyoruz04 Mayıs 2021 Salı 18:10
  • Tüketici Örgütleri:“Kapanmaya son verilmeli”04 Mayıs 2021 Salı 17:08
  • Çalışma Dairesi İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle etkinlikler yapıyor04 Mayıs 2021 Salı 17:01
  • 6 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi04 Mayıs 2021 Salı 16:54
  • Erhürman: "Tıp-İş 1 aydır eylemde, hükümet için dert değil mi?"04 Mayıs 2021 Salı 15:22
  • Kapalı Turizm Kapsamında Geçen Hafta 399 Kişi Konakladı04 Mayıs 2021 Salı 15:02
  • Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Bugün Toplandı04 Mayıs 2021 Salı 14:58
  • Uyuşturucu Ile Mücadele Komisyonu’nun Önleme Çalışmaları Devam Ediyor04 Mayıs 2021 Salı 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti