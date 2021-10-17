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Ataoğlu, DP Güzelyurt ve Lefke Kadın örgütlerinin düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı

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Ataoğlu, DP Güzelyurt ve Lefke Kadın örgütlerinin düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı.
Ataoğlu, DP Güzelyurt ve Lefke Kadın örgütlerinin düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı

Demokrat Parti (DP)  Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Güzelyurt ve Lefke Kadın örgütlerinin düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, DP Güzelyurt ve Lefke Kadın Örgütleri, kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreter Vekili Hande Kayasal Çelikten ve 200’ü aşkın DP Güzelyurt ve Lefke Kadın Örgütü üyesinin katılımıyla gerçekleşen kahvaltı organizasyonunda, DP kadın örgütlerinin seçime hazır olduğu mesajı verildi.

Etkinlikte DP Güzelyurt ve Lefke Kadın Örgütü üyelerine hitaben bir konuşma da yapan Ataoğlu, “DP’nin en büyük gücü, kadın örgütleridir. Bunun da en büyük göstergesi, Güzelyurt ve Lefke Kadın Örgütleri’miz gözlerindeki heyecan ve kararlıktır” dedi.

“ERKEN SEÇİM İÇİN 26 ARALIK’I ÖNERDİK, ÇÜNKÜ BİZ KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ”

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Ataoğlu, şöyle konuştu:

“Kısa bir süre sonra sandığa gidiyoruz. Biz hiçbir zaman sandıktan korkmadık, şimdi de korkmuyoruz. DP olarak 26 Aralık tarihini erken genel seçim tarihi olarak önerdik. Çünkü biz kadınlarımıza güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz, partililerimize güveniyoruz.

Bütün enerjimiz sadece ve sadece ülkemizin her alanda daha iyiye ulaşabilmesi içindir. Bizim tek gailemiz, memleketimizdir, gençlerimizdir, geleceğimizdir.

Ülkemizi, gerek ekonomik gerek siyasi gerekse de sosyal anlamda, hak ettiği seviyeye getirebilmek için canla başla çalışıyoruz, sizlerin bu heyecanı ve inancı bizlere güç vermektedir.”

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