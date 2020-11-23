Ataoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

Ne varsa senin eserin

Büyük özveri, sabır ve emek isteyen öğretmenlik, yüce olduğu kadar mesuliyeti ağır bir meslektir. Öğretmen, öğreten ve nesillerimize yol gösterendir. Onlar, ilim öğreten, edep, adap öğreten, sabırla öğrencisine hayatı öğretenlerdir.

Eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları olan öğretmenlere hak ettikleri değeri vermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Her şartta fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin ortaya koydukları gayret ve çabalar takdire şayandır.

Öğretmenler, bizim çok kıymetli. Bu kıymetten ve önemden hareketle her zaman öğretmenlerimizin yanındayız

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle, öğretmenlerimizin bu önemli gününü canıgönülden kutluyorum. Dileğim, öğretmenlerimizi çocuklarımızın başından eksik etmesin.

Demokrat Parti Genel Başkanı

Fikri ATAOĞLU