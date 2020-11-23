  • BIST 1.325
  • Altın 471,585
  • Dolar 7,8417
  • Euro 9,3292
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Ataoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

» »
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Öğretmenler günü mesajı yayınladı
Ataoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

Ne varsa senin eserin

Büyük özveri, sabır ve emek isteyen öğretmenlik, yüce olduğu kadar mesuliyeti ağır bir meslektir. Öğretmen, öğreten ve nesillerimize yol gösterendir. Onlar, ilim öğreten, edep, adap öğreten, sabırla öğrencisine hayatı öğretenlerdir.

Eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları olan öğretmenlere hak ettikleri değeri vermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Her şartta fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin ortaya koydukları gayret ve çabalar takdire şayandır.

Öğretmenler, bizim çok kıymetli. Bu kıymetten ve önemden hareketle her zaman öğretmenlerimizin yanındayız

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle, öğretmenlerimizin bu önemli gününü canıgönülden kutluyorum. Dileğim, öğretmenlerimizi çocuklarımızın başından eksik etmesin.

Demokrat Parti Genel Başkanı

Fikri ATAOĞLU

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dizdarlı: “Telekomünikasyon Dairesi’nin zarara uğratıldığı iddiaları, mali denetim için Sayıştay’a iletilmeli”23 Kasım 2020 Pazartesi 16:10
  • Lute 30 Kasım’da Kıbrıs’a geliyor.. Tatar, Lute ile 1 Aralık’ta görüşecek23 Kasım 2020 Pazartesi 16:05
  • CTP Parti Meclisi Bu Akşam Toplanıyor23 Kasım 2020 Pazartesi 16:04
  • Saner: “Öğretmenler gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en önemli birey”23 Kasım 2020 Pazartesi 16:04
  • Girne Kordonboyu'ndan kaçak yapıya ara emri!23 Kasım 2020 Pazartesi 15:59
  • Gaziveren'de ev yangını!23 Kasım 2020 Pazartesi 15:57
  • Kanunsuz avlandılar!23 Kasım 2020 Pazartesi 15:56
  • 1 Haftada 56 kaza : 1 Ölü, 14 yaralı!23 Kasım 2020 Pazartesi 15:54
  • Nitelikli İş Gücü Eğitimleri İle Kadın Ve Gençlere İstihdam Fırsatı Yaratıldı23 Kasım 2020 Pazartesi 15:27
  • Mücahitler Derneği Eski Başkanı Vural Türkmen son yolculuğuna uğurlandı23 Kasım 2020 Pazartesi 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti