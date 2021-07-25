  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna Aşısına 12-17 Yaş Grubu İçin Onay

» »
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna Aşısına 12-17 Yaş Grubu İçin Onay
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna Aşısına 12-17 Yaş Grubu İçin Onay

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının 12-17 yaş aralığı için kullanımına onay verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech’in corona virüs aşısının ardından ABD’li Moderna şirketinin aşısına 12-17 yaş arası için kullanımına onay verdiğini açıkladı.

EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığı için kullanımının, 18 yaş ve üstü için olduğu gibi kolun üst kısmına 4 hafta arayla iki doz şeklinde olacağı belirtildi.

Aşıya 3 bin 732 çocuğun dahil olduğu çalışma sonucunda onay verildiğinin aktarıldığı açıklamada, yaygın yan etkilerinin yetişkinlerde görülenlerle aynı olduğu; enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, genişlemiş lenf düğümleri, titreme, mide bulantısı, kusma ve ateş olabileceği ifade edildi.

Yan etkilerin hafif veya orta düzeyli olacağı, birkaç gün içinde düzeleceği kaydedildi.

Moderna'nın aşısı, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı olmuştu.

EMA, Pfizer-BioNTech'in aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına da 28 Mayıs'ta onay vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'da aşı zorunluluğuna ve kısıtlamalara karşı çıkanlar sokağa çıktı; polis müdahale etti25 Temmuz 2021 Pazar 10:01
  • Pakistan'da aşı olmayana seyahat yasağı24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:12
  • 139 Vaka, 1 vefat!24 Temmuz 2021 Cumartesi 19:39
  • İtalya'da tamamen yapay kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:09
  • Sağlıklı bir beyin için 10 altın kural24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:02
  • Okul öncesi çocukluk çağında oldukça sık görülen, orta kulak sıvı toplanması çocuğunuzda işitme azlığına neden olabilir.24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:46
  • Diş Etinde Kırmızılık ve Şişkinliğe Dikkat !23 Temmuz 2021 Cuma 22:45
  • Göz Sağlığınız İçin Bu Besinleri İhmal Etmeyin!23 Temmuz 2021 Cuma 22:15
  • Coronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor23 Temmuz 2021 Cuma 21:54
  • 135 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti23 Temmuz 2021 Cuma 21:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti