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Avrupa, İsrail-Hamas çatışmasından endişeli: İkinci mülteci krizi yaşanabilir

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Avrupalı liderler, Gazze'deki çatışmalardan dolayı 2015 mülteci krizine benzer bir durumun yaşanabileceğinden endişe duyuyor.
Avrupa, İsrail-Hamas çatışmasından endişeli: İkinci mülteci krizi yaşanabilir

Avrupalı liderler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın 2015 mülteci krizine benzer bir durumun yaşanmasına neden olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.  

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "terörizm riskine" dikkat çekerken, görevden ayrılan Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki, "Bu çatışmaya kesinlikle başka bir büyük yasadışı göç dalgası eşlik edecek" dedi.

Orban, Brüksel'de yapılan zirvede "Bölgede istikrar Avrupalıların çıkarına. İsrail ve Mısır istikrarsızlaşırsa, bu bölgeden göç akınları hemen Avrupa'ya gelecektir" diye konuştu. 

Çatışmanın Lübnan'a sıçramasından özellikle endişe duyan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, AB'nin "bu soruna yanıt vermeye hazır" olmasını ve kendi ülkesi gibi "ön cephedeki ülkelere" yardım etmesini umduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da bu riskten bahsetti. Maltalı lider, "Çatışmanın uzaması halinde, Lübnan'daki Suriyeli mülteciler gibi mültecileri de düşünmeliyiz. Bu bizi daha önce deneyimlediğimiz bir duruma geri getirebilecek bir gerçeklik. 2015 bize neler olabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı. 

Yaklaşık 4 milyon Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan AB'de çok sayıda ülke yeni göç dalgalarına karşı olduğunu dile getiriyor. 

Avrupa, 2015 yılında Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mülteci kamplarında yaşam koşullarının kötüleşmesi nedeniyle, çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu bir mülteci akınına uğradı.

"Mısır'a destek olmalıyız"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 üye ülkenin liderlerine hitaben kaleme aldığı mektupta, özellikle AB'ye yönelik yasadışı göçle mücadele amacıyla Mısır ile "stratejik bir ortaklık" kurulması gerektiğini vurguladı.

Leyen, "Mısır'ın rolü Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı için çok önemli, giderek artan sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bizim de onu destekleme sorumluluğumuz var" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, geçen hafta özellikle Mısır'ın Sudan'dan gelen yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

Temmuz ayında AB, Tunus ile özellikle Tunus kıyılarını terk eden göçmen sayısını azaltmayı amaçlayan ve birkaç yüz bin euroluk Avrupa yardımı sağlayan bu tür bir ortaklık imzaladı.

Halihazırda derin bir siyasi ve ekonomik krize sürüklenen Lübnan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre dünyada kişi başına düşen en yüksek mülteci oranına sahip.

Ağustos ayında yayınlanan verilere göre Lübnan'da yaklaşık 800,000 Suriyeli mülteci bulunuyor.

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