Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği Sözcüsü: Kayyumlar seçimlere ve yerel demokrasiye zarar veriyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği Sözcüsü Daniel Holtgen, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının “31 Mart seçimleri ve yerel demokrasinin işleyişine zarar verdiğini” söyledi.
Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Holtgen, “Bu ciddi bir kaygı. Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz” dedi.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape de kayyumlar nedeniyle “derin kaygı” duyduğunu açıkladı.
Knape, kayyum atanan kentlerde vakit kaybetmeden halkın yeni yöneticiler seçmesinin sağlanması gerektiğini ekledi.
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