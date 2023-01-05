Avrupa’da Çin’e karşı Covid önlemleri artıyor

Almanya ve Belçika, Çin'de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle bu ülkeden gelen yolculara test zorunluluğu getiriyor.

Almanya ve Belçika hükümeti, Çin’den gelen yolculara negatif sonuçlu Covid-19 testi sunma zorunluluğu getirme kararı aldı. Karar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık ve kriz yönetimi yetkililerinin dün “ortak tutum izlenmesi” üzerinde anlaşmalarının ardından geldi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Çin’den Almanya’ya gelen yolculara “en az bir hızlı antijen testi yapılmasına ihtiyaç duyulacağını” belirterek ülkeye giriş yönetmeliğinin kısa sürede bu yönde değiştirileceğini ifade etti.

Belçika Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke de, “Çin’den gelenlere şunu söyleyeceğiz; gelmeden önce negatif test kanıtını göstermeniz gerek, aksi halde buraya gelemezsiniz” dedi.

AB üyeleri Fransa, İtalya, İspanya dışında ABD, Japonya, Hindistan gibi bazı ülkeler daha önce Çin’den gelen yolcular için test dahil olmak üzere bazı tedbirler almıştı. AB ve Şengen ülkeleri de Çin’de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda dün anlaşmaya varmıştı.

Çin’den geleceklere test zorunlu tutulmamış ancak yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de “güçlü şekilde teşvik edileceği” bildirilmişti.