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Avrupa’nın yolsuzluk karnesinde Türkiye başarısız ülkeler arasında

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Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu, yolsuzluğu önleme performansının kötü olduğunu belirttiği Türkiye'yi tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız 10 ülke içinde saydı.
Avrupa’nın yolsuzluk karnesinde Türkiye başarısız ülkeler arasında

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Türkiye'nin milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi konusundaki tavsiyeleri yerine getirme performansının yine kötü olduğu uyarısında bulundu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren GRECO’nun 2022 yılı raporunda Türkiye, 48 ülke içinde tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız olan 10 ülke içinde yer aldı. Rapora göre Türkiye 2022’de GRECO tarafından milletvekili, hakim ve savcılarla ilgili yapılan 31 tavsiyenin ortalama yüzde 51,6'sını yerine getirmedi, yüzde 38,7'sini kısmen yerine getirdi, yüzde 9,7'sini ise tamamen uyguladı.

‘OLUMLU DEĞİŞİKLİK OLMADI’

Bu veriler, 2021 yılına oranla Türkiye ile ilgili 2022 yılı verilerinde olumlu yönde bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Milletvekilleri için yapılan tavsiyelere uyulmama oranının bir önceki yılda olduğu gibi yüzde 57 oranında olduğu görüldü.

Rapora göre, Türkiye hakimlerle ilgili tavsiyelerin yüzde 16.7'sine uydu, yüzde 33,3'üne kısmen uydu, yüzde 50'sine uymadı. Savcılarla ilgili tavsiyelerin ise yüzde 8,3üne uyarken, yüzde 41,7'sine kısmen uydu ve yüzde 50'sine hiç uymadı.

48 üyenin ortalaması alındığında ise milletvekilleriyle ilgili önerilerin yüzde 21,17'si, hakimlerle ilgili önerilerin yüzde 17,39'unun, savıcılarla ilgili önerilerin ise yüzde 17,15'ne hala uyulmadığı görüldü.

Türkiye ile birlikte, Ermenistan, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Danimarka, Lüksemburg, Malta, Danimarka, Moldova, GRECO'nun yolsuzlukla mücadelede en başarısız olarak gösterdiği 10 ülke içinde yer aldı.

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

GRECO'nun daha önceki raporlarında Türkiye'deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekerek, bu düzenlemelerin yargıç ve hakimleri iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'de milletvekilleri ile yargı mensupları arasında yolsuzluğun önlenmesi için Ankara’nın somut önlemler almadığı eleştirisi ve “genel anlamda durumun tatmin edici olmadığı” belirtilmişti.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren GRECO'ya ABD de dışarıdan katılıyor.

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