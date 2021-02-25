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Aydınköy’de Asfaltlama Çalışmaları Başladı

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Güzelyurt Belediyesi, sınırları içerisindeki ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde asfaltlama çalışmalarına başladı.
Aydınköy’de Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Güzelyurt Belediyesi, sınırları içerisindeki ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 2020 yılının kasım ayında çıkılan ihale kapsamında bugün Aydınköy’de  asfaltlama çalışmalarına başlandı.   

Aydınköy’de ana yol üzerinde ve köy içerisinde yapılan drenaj, alt yapı ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla başlayan asfaltlama çalışmalarının birkaç gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Güzelyurt Belediyesi asfalt dökülen bölgelerde sürücülerin trafik yönlendirme işaretlerine uymaları konusunda uyarı yaptı.

Güzelyurt Belediyesi, çıkılan ihale kapsamında gerek kent genelinde gerekse köylerde ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama çalışmalarına devam edecek.

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