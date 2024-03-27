Aydınköy'de Geceleyin Ev Hırsızlığı Girişimi: Zanlı Tutuklandı

26 Mart 2024 tarihinde, Aydınköy'de meydana gelen olayda, bir ikametin penceresinden içeriye giren kimliği belirsiz bir şahıs, ev sahibi tarafından fark edilerek kısa süre içinde olay yerinden kaçmayı başardı. Ev sahibinin olayı polise bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı olarak gösterilen K.O. (E-22) isimli şahıs tespit edilerek tutuklandı. Ancak, olayın tüm detayları ve zanlının neden böyle bir eylemde bulunduğu henüz netlik kazanmamıştır.

Polis, olayın ardındaki gerçekleri aydınlatmak ve benzer vakaların önüne geçmek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.