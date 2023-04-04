Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklardaki sorun: Mayın

Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği mayınlar, 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hem can kayıplarına neden oluyor hem de Azerbaycan'ın bölgedeki imar ve ihya çalışmalarını yavaşlatıyor.

Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor.

Ermenistan, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmak için tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek bölgelere yüz binlerce mayın döşedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir konuşmasında, bölgedeki mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

Türkiye'den Azerbaycan'a Mayın Temizleme Aracı desteği

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) da sahada kullanılıyor.

Kasım 2020'den beri 50 Azerbaycanlı mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti

"4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla edinilen bilgilere göre, 2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar 74 bin 644 hektar alan mayın temizleme uzmanlarınca tarandı. Taranan alanlarda 42 bin 451 patlamamış mühimmat, 27 bin 928 anti personel mayını, 14 bin 645 anti tank mayını tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.

10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması nedeniyle 50 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi, 238 kişi yaralandı.