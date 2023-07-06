Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Dünya sonsuza kadar değişecek!

"Balkanların Nostradamusu" olarak bilinen ve birçok kehanetiyle uluslararası kamuoyunda gündem olan Baba Vanga'nın 2024 yılı için sarf ettiği sözler ve yeni kehanetleri ortaya çıktı.

Rumen medyasında yer alan haberlerde, Baba Vanga’nın 2024 kehanetlerinde bazı detaylar öne çıktı. “Balkanların Nostradamusu” olarak bilinen ve geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte Barack Obama’nın da ABD başkanlığını tahmin eden Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamalar 2024 yılı için uyarlandı.

Romanya merkezli medya kuruluşları, Baba Vanga’nın 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüm içine gireceğini aktardı. 2024 yılında iki çok büyük bilimsel ilerlemenin dünyanın gidişatını sonsuza kadar değiştireceği iddia edilirken Baba Vanga, kansere karşı bir ilaç geliştirileceğini ve bu sayede bu hastalığın ortadan kalkacağını söyledi. Öte yandan Baba Vanga AIDS hastalığının da kökünün kazınacağını iddia etti.

Baba Vanga’nın 2024 yılı için öne attığı kehanetlerden biri de “yağ çağının” sona erecek olması… 1911’de dünyaya gelen ve 1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren Baba Vanga’nın “yağ çağı” olarak ifade ettiği sözün petrol olduğu yorumu yapıldı. Bazı uzmanlar, 2024 yılında yenilenebilir enerjilere ağırlık verilebileceğini iddia etti.