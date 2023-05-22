Babacan’dan video: ‘Erdoğan kazanırsa’nın tablosu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Erdoğan’ın karşı karşıya geleceği cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs’ta. Seçimler öncesinde ekonomiyi sağlam tutmaya çalışan iktidar, kimi döviz işlemlerine sınırlama getirirken, dolar kurunu sabit tutabilmek için Merkez Bankası’nın rezervlerini eritmeye devam ediyor. Önde gelen ekonomistlere göre seçimi Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye, çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilir.

Babacan da buna dikkat çekmek için bir video yayınladı.

Babacan’ın uyarıları şöyle:

*Erdoğan, seçim öncesi maaşlara yaptığı zamlarla vatandaşlarımıza yalancı bir bahar vadetmeye çalışıyor.

*Gerçek şu ki, plansız, programsız işler yaparak seçimlerden sonra aslında hepimizi kara kışın ortasına götürecek.

*Türkiye’nin en fakir günlerinin tek sebebi olacak. Yaşadığımız pahalılık artarak sürecek.

*Neden? Çünkü enflasyonla mücadele edecek tek bir politikaları yok. İş bilen kadroları yok. Olsaydı bu sorunu çoktan çözmüşlerdi zaten.

*Üzülerek söylüyorum, enflasyon artacak. Hani vatandaşlarımız ‘Patates, soğan’ diyor ya; Allah korusun taneyle soğan aldığımız günler gelecek.

*Zaten meyveyi, sebzeyi taneyle almayı son beş yılda öğrendik. Bulguru, pirinci, çayı, yağı zorlanarak aldık, alacağız, daha da zor olacak. Hele hele et tavuk gibi gıdaları almak çok çok zorlaşacak.

*Çocuklar peynire, yoğurda, süte, proteine ulaşamayacak, erişemeyecek. Çocukların gelişimi eksik kalacak. Bu yönetim devam ettiği sürece, yoksulluk gittikçe artacak.