  • BIST 4.474,95
  • Altın 1259.137
  • Dolar 19.8166
  • Euro 21.47
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Babacan’dan video: ‘Erdoğan kazanırsa’nın tablosu

»
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikinci tura kalan seçimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı muhtemel tabloyu çıkardı.
Babacan’dan video: ‘Erdoğan kazanırsa’nın tablosu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Erdoğan’ın karşı karşıya geleceği cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs’ta. Seçimler öncesinde ekonomiyi sağlam tutmaya çalışan iktidar, kimi döviz işlemlerine sınırlama getirirken, dolar kurunu sabit tutabilmek için Merkez Bankası’nın rezervlerini eritmeye devam ediyor. Önde gelen ekonomistlere göre seçimi Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye, çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilir. 

Babacan da buna dikkat çekmek için bir video yayınladı.

Babacan’ın uyarıları şöyle:

*Erdoğan, seçim öncesi maaşlara yaptığı zamlarla vatandaşlarımıza yalancı bir bahar vadetmeye çalışıyor.

*Gerçek şu ki, plansız, programsız işler yaparak seçimlerden sonra aslında hepimizi kara kışın ortasına götürecek.

*Türkiye’nin en fakir günlerinin tek sebebi olacak. Yaşadığımız pahalılık artarak sürecek.

*Neden? Çünkü enflasyonla mücadele edecek tek bir politikaları yok. İş bilen kadroları yok. Olsaydı bu sorunu çoktan çözmüşlerdi zaten. 

*Üzülerek söylüyorum, enflasyon artacak. Hani vatandaşlarımız ‘Patates, soğan’ diyor ya; Allah korusun taneyle soğan aldığımız günler gelecek.

*Zaten meyveyi, sebzeyi taneyle almayı son beş yılda öğrendik. Bulguru, pirinci, çayı, yağı zorlanarak aldık, alacağız, daha da zor olacak. Hele hele et tavuk gibi gıdaları almak çok çok zorlaşacak. 

*Çocuklar peynire, yoğurda, süte, proteine ulaşamayacak, erişemeyecek. Çocukların gelişimi eksik kalacak. Bu yönetim devam ettiği sürece, yoksulluk gittikçe artacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:48
  • 2. tur seçimine Almanya'dan rekor katılım22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:33
  • Erdoğan: 28 Mayıs’ı rekor bir oy alarak tamamlayacağız22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:15
  • Türkiye, Gazimağusa açıklarında askeri tatbikata hazırlanıyor22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:22
  • PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:51
  • Erdoğan 2. turda sandığa gitme çağrısını yineledi: Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavettir22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:38
  • Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:28
  • İkinci tur için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti21 Mayıs 2023 Pazar 21:05
  • ATA İttifakı resmen dağıldı!21 Mayıs 2023 Pazar 20:22
  • İngiliz medyasından seçim yorumu: Erdoğan’ın aşil topuğu…21 Mayıs 2023 Pazar 18:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti