Babadan 15 yaşındaki kızına cinsel istismar

Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Giresun’da yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu, babasının küçük yaşlarından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Babasının küçük yaşlardan beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimse inanmaz diye o zamanlar sustuğunu, biraz büyüyünce önce öğretmenine anlatıp şikâyetçi olduğunu belirten K.K. ifadesinde, babasının kendisine yaptıklarını babaannesine söylediğini, onun da çok kızdığını, ancak babasının istismarlarına devam ettiğini anlattı.

Çeşitli suçlardan da sabıkası bulunan baba A.K., Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Kızı ise duruşmaya SEGBİS'le bağlanarak ifade verdi. Giresun’da ve Sungurlu’da yaşadığı istismarları anlatan 15 yaşındaki çocuğu, babasının cezaevinden telefon ettiğinde bile kendisine cinsel içerikli sözler söylediğini öne sürerek, telefon kayıtlarının çıkarılmasını talep etti.



“Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel istismar”suçlamasıyla yargılanan A.K. ise duruşma boyunca sürekli ağlayıp kızının kendisine iftira attığını belirterek iddiaları reddetti ve“Ben babayım, böyle şeyleri nasıl yaparım” dedi.

Mahkeme heyeti bazı şahitlerin dinlenmesi ve diğer eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.