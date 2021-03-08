Baf Türk Birliği Şehitleri andı

Baf Türk Birliği, 9 Mart 1964 günü Baf'ta özgürlük mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşenleri minnetle andı.

Baf Türk Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla her yıl 9 Mart’ta Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde gerçekleşen törenin bu yıl pandemi dolayısıyla yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“9 Mart 1964 günü Baf'ta özgürlük mücadelesi veren ve kendi topraklarını savunurken şehit düşen kahramanlarımızı minnetle anar, şükranlarımızı sunarız. Bugün bu topraklarda hür biçimde bayramığımızı dalgalandırabiliyorsak, kahramanca direnen, teslim olmayan şehitlerimizin sayesindedir. Baf Türk Birliği’nin gelişip bugünlere gelmesinde Baf şehitleri ve ailelerinin emeği büyüktür 9 Mart vesilesiyle bir kez daha derin saygı ve sevgilerimizi sunarız.”