  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Baf Türk Birliği’nde Yeni Dönem Yönetim Kadrosu Belli Oldu

» »
Baf Türk Birliği’nde Yeni Dönem Yönetim Kadrosu Belli Oldu
Baf Türk Birliği’nde Yeni Dönem Yönetim Kadrosu Belli Oldu

Baf Türk Birliği’nin (BTB) 20 Kasım 2021 Cumartesi, Lefkoşa’da gerçekleşen Genel Kurulunun ardından 16. Dönem Yetkili organlarda yer alan isimler de belirlenip açıklandı.

Baf Türk Birliği’nden verilen bilgiye göre yetkili kurullar şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Başkan Cenk Dökmen, Asbaşkan Prof. Dr. Ferhat  Erişir, Genel Sekreter Serdar Cesurer, Genel Sekreter Yardımcısı Çiler Mehmet Naim, Veznedar Yusuf Hasancık,

Faal Üyeler: Muharrem Müjde, Kani Ziya, Huriye Amca, Yüksel Dikkentli, Serkan Soyalan, Salih Mendeli, Dalga Tatar, Melis Müjde.

İlçe Başkanları: Lefkoşa İlçe Başkanı Özer Çelik, Mağusa İlçe Başkanı Yusuf Doratlı, Girne İlçe Başkanı Ahmet Davman, Güzelyurt İlçe Başkanı İlksen Özder, İskele İlçe Başkanı Gürsel Uzun, Lefke İlçe Başkanı Muharrem Öztekin.

Kadın Kolları Başkanı: Zekiye Davman.

Gençlik Kolları Başkanı:  Necdet Altınöz.

Şehitler Komitesi Eş Başkanı: Sinem Çakır, İbrahim Açman.

Denetleme Kurulu:  Başkan Ramadan Yiğitçe, Üyeler: Ramadan  Bayraktaroğlu, Şener Pir.

Disiplin Kurulu: Cemal Kılıç, Avukat Ali Tunçtaşlı, Kemal Aksu.

“BAFLILIK MEŞALESİ HİÇ SÖNMEYECEK”

Görev bölümünün netleştiği toplantıda konuşan Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen,  “ KKTC’de her sivil toplumunun görev ve misyonu vardır. Bizler önce misyonumuzu, devamında görevimizi çok iyi biliyoruz. Doğduğumuz topraklar şimdi Güney Kıbrıs’ta kalsa da, bizim manevi bağımız asla incinmeyecek ve kopmayacak. Misyonumuz bize bunu bir görev olarak yüklemiştir” dedikten sonra şunları ekledi:

“ Tüm Baflıları, Baf Türk Birliği çatısı altında toplamak hedefimizdir. Kasabadan ve Bafın her köyünden üyelere sahibiz. Her Baflı, Mutallodan, Baf’ın en ücra köyüne kadar, Baf’ın her köşesini yaşatmaktadır. Pandemi ile mücadele koşullarına uygun olarak çalışmalarımız devam edecek, Baflılık meşalesi hiç sönmeyecektir.”

BTB Yönetim Kurulu, Lefkoşa’da çok amaçlı bir lokale sahip olmak için etkin girişimlerde bulunma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde önümüzdeki günlerde Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter, ziyaret edilip, olanaklar karşılıklı değerlendirilecek.  BTB Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde toplanarak, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma hedeflerini belirleyecek

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • #BenimderdimGeçim videosunu kısa sürede on binler izledi28 Kasım 2021 Pazar 11:31
  • KKTC'de alerjik hastalıklar artıyor28 Kasım 2021 Pazar 11:13
  • GİAD Başkanı İnce: Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nı memnuniyetle karşılıyoruz28 Kasım 2021 Pazar 11:05
  • 278 Vaka!27 Kasım 2021 Cumartesi 20:02
  • 7 Ülkeden KKTC’ye Gelişler Durduruldu27 Kasım 2021 Cumartesi 16:36
  • Pilli: Halkın Sağlığı Her Şeyden Önemli, İlaç Sıkıntısı Giderilecek27 Kasım 2021 Cumartesi 16:13
  • Aşısız Kişiler Kapalı Alanlara Giremeyecek27 Kasım 2021 Cumartesi 15:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Seminerleri Düzenledi27 Kasım 2021 Cumartesi 14:48
  • Sosyal Konutlar Önünde Kaza27 Kasım 2021 Cumartesi 14:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Diplomatlar Birliği Üyelerini Kabul Etti27 Kasım 2021 Cumartesi 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti