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Baf’taki Müslümanların Kuran’lı protesto yürüyüşü tepkilere neden oldu

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Baf’ta yaşamını sürdüren genç Müslümanların, geçtiğimiz Pazar günü ellerinde Kur'an-ı Kerim tutarak ve tekbir getirerek gerçekleştirdikleri protesto yürüyüşünün, toplum arasında rahatsızlığa neden olduğu haber verildi.
Baf’taki Müslümanların Kuran’lı protesto yürüyüşü tepkilere neden oldu

Alithia gazetesi “Ellerinde Kuran’la Tekbir Getirdiler” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Baf’ta yaşayan genç Müslümanların, İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etmek için geçtiğimiz Pazar günü Baf’ta protesto yürüyüşü yaptıklarını ve konuyla ilgili olarak sosyal medyada yayımlanan görüntülerin Rum toplumunda rahatsızlığa neden olduğunu yazdı.

Haberinde Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un konuyla ilgili açıklamalarında “sert” olduğunu yazan gazete, Fedonos’un geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada, yürüyüşle ilgili yoğun endişe belirttiğini, öte yandan yürüyüşle ilgili videoyu da yayınladığını kaydetti.

Gazeteye göre Fedonas açıklamasında “genç Müslümanların bugün (Pazar günü) Baf’ın turistik bölgesinde ellerinde Kuran’la bariz bir dini fanatizmle yaptıkları yürüyüş, derhal yapılması gereken faaliyetlerle birlikte, hükümeti, devleti ve herkesi düşündürmelidir. Tarih hataları ve ihmalleri affetmez” iddialarında da bulundu.

Habere göre Fedonas, dün Omegalive haber kanalına yaptığı açıklamada ise, Baf kentinde Müslümanların bir kısmında hâkim olduğu iddia edilen dini fanatizmden duyduğu endişeyi yineleyerek, sözlerinin devamında ise “biz nasıl ki ülkemizde misafir edilen tüm insanların dinine saygı duyuyoruz, onlar da kendilerini misafir eden halkın dinine saygı duymakla yükümlüdürler” ifadesini kullandı.

Baf’ta ve özellikle de şehir merkezinde ciddi problem olduğunu da dile getiren Fedonas, Baf’ın merkezinde yaşayan Kıbrıslı Rumların şu an yüzde 60’ın altında olduğunu, öte yandan gerek Baf’ta yasadışı şekilde kalan kişiler tespit edilerek, gerek de Yunan dil okulu açılarak, bu konunun hükümet tarafından derhal ele alınması gerektiğini ifade etti.

Durumun kontrolden çıktığını söyleyen Fedonas, dün yaptığı yeni açıklamalarında ise, devlet ve hükümet olarak nereye gittikleri konusunda endişelenmeleri gerektiğini ileri sürdü.

Demografik değişimden söz eden ve Baf kenti ile Baf bölgesinin, mantıklı bir yönetimle entegre edilebilecek veya yönetilebilecek olandan çok daha fazla göçmen aldığını ifade eden Fedonas, Baf’taki bazı okullarda veya okulların bazı bölümlerinde öğrencilerin çoğunluğunun Yunanca konuşmadığını ifade etti.

Fedonas, uygun ve zamanında yönetilmemesi durumunda, durumların geri döndürülemez olacağını da sözlerine ekledi.

Gazeteye göre, Rum tarafındaki “Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareket” (KISA)  ise yaptığı açıklamada, konuyla ilgili paylaşımı ve açıklamalarından ötürü Baf Belediye Başkanı Fedonas’ı eleştirdi.

Fileleftheros gazetesi ise “Fedonas: Müslümanların Kuranla Olan Görüntüleri Endişe Verici” başlıklı haberinde, Fedonas’ın yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayın, devleti endişelendirmesi gereken aşırı davranışların ve dini fanatizmin bir göstergesi olduğu iddiasında bulunduğunu iletti.

Fedonas açıklamasında, verilen tepkilerin hoşnutsuzluk ve dini çatışma yaratılmasıyla değil, Baf’ta kayda geçirilen yoğun nüfus değişimiyle alakası olduğunu öne sürdü.

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