  • BIST 1.103
  • Altın 458,541
  • Dolar 7,3003
  • Euro 8,6381
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan -Mısır Meb anlaşmasını hak gaspı olarak niteledi

» »
Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunanistan’ın Mısır’la imzaladığı münhasır ekonomik bölgeler anlaşmasının Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye yönelik olduğunu kaydetti.
Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan -Mısır Meb anlaşmasını hak gaspı olarak niteledi

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunanistan’ın Mısır’la imzaladığı münhasır ekonomik bölgeler anlaşmasının Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmeye yönelik olduğunu kaydetti.

Işık konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan, Mısır’la hukuktan yoksun bir MEB anlaşması yaparak; Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerine yaptığı gibi Akdeniz’de de Türkiye’nin haklarını gasp etme cüreti göstermektedir. Yunanistan’ın Başbakanı Kiriakos Mitçodakis’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz üzerindeki haklarını da gaspedecek bir tavır içerisinde olmasını ittifakımız şiddetle protesto etmektedir” dedi.

Hasan Yılmaz Işık ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin durdurulması için ABD'ye devreye girmesi için çağrıda bulunmasını da eleştirdi.

Işık, Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan’ın emellerinin Kıbrıs’taki 46 yıllık barışı tehdit etmekte olduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS:Hükümet edenlerin canımız ile oynamasına seyirci kalınmamalıdır13 Ağustos 2020 Perşembe 15:39
  • Bakan Oğuz Harup Fiyatının 3 Tl’nin Üzerinde Seyretmesinin Beklendiğini Kaydetti13 Ağustos 2020 Perşembe 15:15
  • Hak-Sen’den Sigortalardaki Uyarı Greviyle İlgili Açıklama13 Ağustos 2020 Perşembe 15:09
  • Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan Devraldı13 Ağustos 2020 Perşembe 15:07
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Strazburg Temsilcisi Soylu’yu Kabul Etti!13 Ağustos 2020 Perşembe 15:04
  • Akıncı, Doğan Türk Birliği İle Türk Ocağı Limasol Ve Girne Halk Evi Lokallerini Ziyaret Etti13 Ağustos 2020 Perşembe 14:59
  • Fransa Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracak13 Ağustos 2020 Perşembe 14:59
  • İzcan: “Özgürgün’ün istifası meclis tarafından kabul edilmeli”13 Ağustos 2020 Perşembe 14:53
  • Özyiğit: “Meclis, Özgürgün’ün istifasını en erken zamanda onaylamalı”13 Ağustos 2020 Perşembe 14:33
  • Davulcu: “Doğu Akdeniz'deki gelişmeler endişe verici boyuta ulaştı”13 Ağustos 2020 Perşembe 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti