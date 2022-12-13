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Bağımsızlık Yolu Belediye Meclis Üyesi Adayları Lefkoşa’da Merkez Lefkoşa ve Arasta Bölgelerini Ziyaret Etti

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Bağımsızlık Yolu Belediye Meclis Üyesi Adayları Lefkoşa’da Merkez Lefkoşa ve Arasta Bölgelerini Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu Belediye Meclis Üyesi Adayları Lefkoşa’da Merkez Lefkoşa ve Arasta Bölgelerini Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu, 25 Aralık’ta yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Seçimleri propaganda süreci kapsamında Lefkoşa'da Sarayönü, Bandabulya, Büyük Han ve Arasta'da bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi adayları ve Bağımsızlık Yolu üyelerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde gerçekleştirilen sohbetlerde, yerel meclislerin önemi, kooperatifleşme ve her bölgeye sığınma evi talebi konuları ele alındı.   

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Bağımsızlık Yolu'nun Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi adayları ve parti üyeleri Merkez Lefkoşa ile Açık Pazar bölgelerinde bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Bağımsızlık Yolu üyeleri, yerel yönetimler ile ilgili parti görüşlerini paylaşma fırsatı buldu. 

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Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi ve Girne Belediyesi Belediye Meclisi seçimlerinde kendi parti logosu altında, Güzelyurt’ta ise TDP listesinde yer alacak adaylarla seçime katılıyor.

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