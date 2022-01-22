Bağımsızlık Yolu’ndan Barolar Birliğine Ziyaret

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarete Bağımsızlık Yolu’ndan Lefkoşa Bölge Sorumlusu ve Milletvekili adayı Cansu N. Nazlı, Parti Meclisi Üyesi ve Lefkoşa Milletvekili adayı Cemre İpçiler ile Parti Meclisi Üyesi, İskele Milletvekili adayı Hakan Tanıttıran, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden ise KTBB Başkanı Hasan Esendağlı, Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren ve Baro Konseyi Üyesi Erdaş Erbilen katıldı.

Bağımsızlık Yolu, yargı bağımsızlığına müdahale etmeye çalışanlara en güzel cevabı veren Barolar Birliği’nin demokrasi ve hukuk devletinin müdafaasında önemli bir aktör haline geldiğini, akabinde üç meslek odasının birlikte yaptığı açıklamayı da takip ettiklerini ve Barolar Birliğinin toplumsal olaylarda Kıbrıslı Türk halkından yana taraf olma kararlılığını takdir ettiklerini belirtti.

Barolar Birliği heyetine Muhalefet Programı’nı takdim eden Bağımsızlık Yolu, programlarında İş Mahkemeleri’nin kurulmasını, işveren-işçi arasındaki uyuşmazlıklar için arabuluculuk kurumlarının geliştirilmesini, kadına yönelik şiddetin ayrı bir suç olarak tanımlanıp teminat şartlarının ağırlaştırılmasını, özellikle siyasi meselelerde arama ve tutuklama emirleri verilirken demokratik haklara hassasiyet gösterilmesini talep ve mücadeleleri arasında olduğunu belirtti.

Heyet, halkın adalete erişiminin partinin önem verdiği noktalardan biri olduğunu, bunun için halihazırda şiddet gören kadınlara yönelik Barolar Birliği tarafından yürütülen adli yardımın ekonomik açıdan güçsüz tüm bireylerin faydalanabileceği şekilde genişletilmesi için gerek yasal düzenleme gerekse eylemsellik açısından Barolar Birliği ile birlikte çalışabileceklerini ve destek olabileceklerini belirtti.

Ziyarette Bağımsızlık Yolu heyeti avukatların ülkedeki yargı sistemiyle ilgili sorunlara ilişkin görüş, önerileri ve taleplerini de dinledi.

Barolar Birliği heyeti, arabuluculukla ilgili yasal çalışmanın büyük oranda hazır olduğunu, hukukçuların mecliste varlığının ciddi bir katkı olacağını düşündüklerini, yasa koyucu ve idareden beklentilerinin yalnızca zümresel değil toplumu ilgilendiren ve yasal değişikliğe ihtiyaç olan konularda hazırladıkları çalışmaların tartışılıp görüşülmesi konusunda destek görmek olduğunu, yargıyı ve mahkemeleri ilgilendiren meselelerde Barolar Birliğiyle istişare edilmesini önemsediklerini belirtti.

Görüşmede, yargı bağımsızlığına gelebilecek her türlü müdahaleye karşı Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile dayanışma halinde hareket edeceği vurgulandı