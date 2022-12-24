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Bağımsızlık Yolu’nun yerel seçim bütçesi: 42 bin 300 TL

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Bağımsızlık Yolu, “Ferman Egemenlerinse Meclisler Bizim!” sloganı ile girdiği Yerel Kuruluş Organları Seçimleri propaganda sürecinde toplamda 42 bin 300 TL bütçe kullandığını duyurdu.
Bağımsızlık Yolu’nun yerel seçim bütçesi: 42 bin 300 TL

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada “Her bir parti üyesinin, gönüllü ve hiçbir karşılık beklemeden, kolektif emekle yürüttüğü seçim çalışmalarında, yoldaşlarımızın ortaya koyduğu mücadele azmiyle yine çok başarılı bir süreci geride bırakıyoruz. Parti üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştay sonucunda oluşturulan 16 sayfalık Yerel Yönetimler Programı’mızda olduğu gibi emekten, doğadan, kadından, sosyal belediyecilikten yana sürdürdüğümüz mücadelede, adaylarımıza değil, programımıza mühür istiyoruz” denildi.

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun emekçiden, halktan yana olduğunu sermayeye ve patronlarına karşı olduğu yinelenerek, haklarımızı gasbedenlere karşı belediye meclislerinde temsiliyet istenildiği vurgulandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi ve Girne Belediyesi Belediye Meclisi seçimlerinde kendi parti logosu altında katılacak Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt’ta ise TDP’nin oluşturduğu sol ittifak listesinde yer alacak adaylarla seçime katılıyor.

BAĞIMSIZLIK YOLU’NUN YEREL SEÇİM BÜTÇESİ: 42 BİN 300 TL

Bağımsızlık Yolu parti üyelerinin dayanışması ve emeğiyle örülen kampanya sürecinde seçim harcamalarının, 21 bin adet broşür, poster ve baskı işleri için 37 bin 575 TL ve sosyal medya sponsorları için ise 4 bin 725 TL, toplamda 42 bin 300 Türk Lirası’ndan oluştuğunu açıkladı.

BASIN EMEKÇİLERİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bağımsızlık Yolu’nun emekten yana sözünün yayılması için, hiçbir ücret talep etmeden, haber yayını, banner reklamları, video reklamlarının yayınını yapan ve büyük bir özveriyle canlı yayınlarında adaylarımızı konuk eden basın kuruluşları “Özgür Gazete, Detay Gazetesi, Bugün Kıbrıs, Kıbrıs Postası, TV 20, Kuzey Kıbrıs TV, Mayıs TV” basın emekçilerine, gönüllü video çekimlerimizi yapan Hüsnü Doğacan’a ve seçim süresince haberlerinin yayınını yapan tüm basılı yayın kuruluşlarına göstermiş oldukları dayanışma adına özel teşekkürlerini sundular. 

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