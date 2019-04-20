Bahçeli: MHP'nin oy oranı 18.81'dir, 1881 de Atatürk'ün doğum günüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı konuşmada "MHP'nin oy oranı 18.81'dir, 1881 de Atatürk'ün doğum günüdür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

-Belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye dar kadroculuk, beleşcilik, beş yıllık saltanat değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. İkbal düşkünü değil siyasi iffet düşkünü olmak lazımdır.

-Biz bu ülkeyi karşılık beklemeden sevdik. Vurgun yemedik dur durak demedik. Milli bekamıza başımızı koyduk. Türk İslam ülküsünün hedefleriyle bilendik. Taş göz üstüne dedik, hiç sızlanmadık, sitem etmedik. Gün geldi mağduriyet, mahkumiyet dedik, seve seve katlandık, ne yapalım kaderimiz budur dedik için için ağladık.

-Uzak hedefleri kucaklayan hayal gibi ülkelerin peşinden koşanlar gönlü vicdanı heyecanı büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlarının dilinde imkansız diye bir şey yoktu.

-MHP'nin oy oranı 18.81'dir, 1881 de Atatürk'ün doğum günüdür.