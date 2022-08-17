Bakan Çavuşoğlu muharip dernek tepsilcileri ile bir araya geldi

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya, TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Cemiyeti Derneği, Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Polisler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği ve Emekli Komutanlar Derneği temsilcileri katıldı.
İki saat süren toplantıda, Milli Mücadelenin eğitimdeki yeri ve önemi değerlendirilerek, geleceğe yönelik yapılması gerekenler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, bu tür toplantıların belirli periyotlar içinde takvimlenmesi ve sürdürülmesi hususunda fikir birliği varıldı
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