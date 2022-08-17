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Bakan Çavuşoğlu, Özel Okul Yetkilileri ile görüştü

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi özel okul yetkilileri ile bir araya gelerek, görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Özel Okul Yetkilileri ile görüştü

 

Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede, 2022-2023 Öğretim yılı öncesin özel okulların durumları, koşullar ve Akademik takvim konuları istişare edildi.

Yetkililerden yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, bakanlığın hazırladığı ve önümüzdeki günlerde açıklanacak olan akademik takvimle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Hazırlanan akademik takvime, tüm eğitim kurumlarının uyması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, yeni eğitim dönemi öncesi hazırlıkların yoğunlaştığını, eksiksiz bir şekilde eğitim yılına başlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

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