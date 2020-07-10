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Bakan Oğuz, Güzelyurt Bölgesinde Temaslarda Bulundu

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Bakan Oğuz, Güzelyurt Bölgesinde Temaslarda Bulundu
Bakan Oğuz, Güzelyurt Bölgesinde Temaslarda Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Serhatköy ve Kumköy su pompalama istasyonlarında incelemede bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, buradaki incelemenin ardından Akçay’da Aydın Zeytinyağı Fabrikası’nı ziyaret ederek, bölgedeki bazı muhtarlarla görüştü.

Bakan Oğuz, bölgedeki ve zeytin sektöründeki sorunları hakkında bilgi alarak, sektördeki yasal mevzuatla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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