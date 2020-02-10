Bakan Sucuoğlu yeni asgari ücreti duyurdu: Brüt 3 bin 600, net 3 bin 132 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücreti belirlediklerini açıkladı. Bakan Sucuoğlu, asgari ücreti brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Bakan Sucuoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti:

“Biz de 8 bin 9 bin TL olarak belirlemek isterdik, ama keşke böyle bir durum olsa. Dolayısıyla ben, geçtiğimiz hafta, dün ve bugün bir zorlama ile 3 bin 650 önerildi, 3 bin 700 önerildi ve işçi tarafı reddetti. İşverenin de, işçi tarafının önerisini kabul etmesi mümkün değildi. 3 bin 700’ü ısrarla teklif ettik, ancak reddettiler. İşveren de 3 bin 700 TL’yi kabul etmedi, dolayısıyla 3 bin 600’de uzlaşma sağlandı. Bana göre 3 bin 700 düşük bir rakam olsa bile 100 TL fazlaydı, ancak istediğimiz geri dönüşü bir türlü alamadık.”