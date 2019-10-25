Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

‘1- İleri saat uygulaması bu hafta sonu itibariyle sona erecek. Buna göre 27 Ekim gece yarısından sonra sabah saat 04:00’dan itibaren (Pazar sabahı) saatler bir saat geri alınacak.
2- Girne Antik limanında çevre düzenlemesi yapılması ve mevcut mendireğin onarımı yönünde karar üretildi. Bu konuda yakında ihaleye çıkılması için süreç başlayacak.
3- Telefon Dairesi sabit telefon görüşme ücretlerinde indirim yapılması yönünde karar üretildi.
4- Çağdaş standartlarda hizmet verecek şekilde araç muayene istasyonları oluşturması yoluna gidilecek. Bunun için ihaleye çıkılması ve işletme hakkı devri yönteminin izlenmesi kararlaştırıldı. Verilecek hizmetin denetlenmesi görevini Ulaştırma Bakanlığı yerine getirecek.
5- Bazı bölgelerde yeni okul yapılamadığı için yeni yerleşim alanlarında ikamet eden ve kendi olanaklarıyla okul ulaşımını sağlayamayan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması yönünde karar alındı. Bu yönde bir tüzük değişikliğine gidildi.
6- Sağlık Bakanlığı servislerinde yoğun bakım ünitesinin yetersiz kalması durumlarında hastaların mağdur edilmemesi için Bakanlığın dışarıdan yoğun bakım hizmeti alabilmesini sağlayacak bir protokole onay verildi.
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