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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını sosyal medyada paylaştı..İşte Bakanlar Kurulu kararları
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

‘1- İleri saat uygulaması bu hafta sonu itibariyle sona erecek. Buna göre 27 Ekim gece yarısından sonra sabah saat 04:00’dan itibaren (Pazar sabahı) saatler bir saat geri alınacak.

2- Girne Antik limanında çevre düzenlemesi yapılması ve mevcut mendireğin onarımı yönünde karar üretildi. Bu konuda yakında ihaleye çıkılması için süreç başlayacak.

3- Telefon Dairesi sabit telefon görüşme ücretlerinde indirim yapılması yönünde karar üretildi.

4- Çağdaş standartlarda hizmet verecek şekilde araç muayene istasyonları oluşturması yoluna gidilecek. Bunun için ihaleye çıkılması ve işletme hakkı devri yönteminin izlenmesi kararlaştırıldı. Verilecek hizmetin denetlenmesi görevini Ulaştırma Bakanlığı yerine getirecek.

5- Bazı bölgelerde yeni okul yapılamadığı için yeni yerleşim alanlarında ikamet eden ve kendi olanaklarıyla okul ulaşımını sağlayamayan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması yönünde karar alındı. Bu yönde bir tüzük değişikliğine gidildi.

6- Sağlık Bakanlığı servislerinde yoğun bakım ünitesinin yetersiz kalması durumlarında hastaların mağdur edilmemesi için Bakanlığın dışarıdan yoğun bakım hizmeti alabilmesini sağlayacak bir protokole onay verildi.

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